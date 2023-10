Britney Spears danst weer met ‘nepmessen’ in nieuwe video

Britney Spears heeft opnieuw een video op Instagram geplaatst waarop ze danst met messen, die volgens de 41-jarige Amerikaanse zangeres nep zijn. Spears deelde twee keer eerder een soortgelijke video op het medium, waarna de politie bij haar langsging voor een gezondheidscheck.

"Kom langs en maak je geen zorgen, ik heb zo'n warm en uitnodigend huis met deze NEP-messen", schrijft Spears bij de video. Daarin is te zien dat de zangeres danst en ronddraait met de twee messen in haar handen, die ze soms tegen elkaar slaat. Op de twee eerdere video's deed ze dat ook al. "Geen zorgen, het zijn geen echte messen", schreef ze bij een van de video's.

Verschillende Amerikaanse media meldden eind september dat de lokale politie telefoontjes had ontvangen van bezorgde mensen over het gedrag van Spears na de video's. De politie zou bij Spears hebben aangebeld en geconstateerd dat het goed ging met de zangeres.

Spears liet daarna weten niet blij te zijn met het bezoek. "Kom op Amerika, we zijn cooler dan dit toch", schreef ze op Instagram. "De agenten kwamen naar mijn huis en zeiden dat ze niet weg zouden gaan, voordat ze met me gesproken hadden. Ik ben al zo lang thuis gepest... HET IS GENOEG!"