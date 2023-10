Ed Sheeran betaalt ruim 183.000 euro belasting. Per week

Ed Sheeran betaalt gewoon belasting. En daarmee is hij een uitzondering in showbizzland. Geen bv'tjes op tropische eilanden of toch op zijn minst een spaarrekening in Zwitserland, de Britse zanger droeg vorig jaar bijna de helft van zijn inkomen af aan de Britse schatkist.

Hij verdiende in 2022 ruim 21 miljoen euro. Daarover betaalde hij 9.2 miljoen euro belasting volgens Britse media. De 32-jarige zanger zegt dat hij 'mensen wil helpen' met zijn geld. Zijn vermogen zou rond de 288 miljoen euro bedragen. Hij bezit onder meer een enorm landgoed in Sussex, met op het terrein drie villa's, een pub, een kerk en een boomhut.

Verder geeft hij veel aan goede doelen. "Bij mij is het ‘verdien een cent, geef een cent uit’. Zodra het binnenkomt, gaat het eruit", zei hij eens in een interview. "Ik hecht er niet zoveel waarde aan. Ik heb liever dat mijn vrienden en familie in orde zijn. Een groot deel van mijn geld gaat naar liefdadigheidsinstellingen of naar kinderziekenhuizen in de buurt van waar ik woon. Ik heb genoeg om me op mijn gemak te voelen en de rest gaat naar het helpen van mensen.”

Mensen prijzen hem. "Je kan veel over hem zeggen, en over de manier waarop hij zijn geld spendeert, maar hij is tenminste wel eerlijk", schrijft iemand. "In tegenstelling tot sommige andere celebs, die sjoemelen met hun belastingen."