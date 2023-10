Betoog Ramsey Nasr over oorlog tussen Israël en Hamas gaat viral

Het fragment waarin Ramsey Nasr woensdag in de NPO 1-talkshow Khalid & Sophie een emotioneel betoog houdt over het lot van de Gazanen in de oorlog tussen Israël en Hamas gaat viral op sociale media. Via verschillende kanalen is de video al miljoenen keren bekeken.

Het fragment is alleen al via de Instagram-accounts van BNNVARA en presentator Khalid Kasem al bijna 1,5 miljoen keer bekeken. De video wordt ook veelvuldig buiten Nederland gedeeld, waaronder in Turkije en België. Ook de Amerikaanse schrijver Shaun King plaatste het online. Zijn video heeft al zo'n 2,2 miljoen weergaves.

Nasr, zoon van een Palestijnse vader, kaartte in zijn voordracht aan dat er maar weinig aandacht is voor het Palestijnse leed in de media. Hij vertelde dat ze "doorgaans per aantal" worden genoemd. "48 doden, 1200 gewonden, geen namen, maar nummers. En, dit geeft aan hoe wij ons mededogen verdelen. Want ook Palestijnen worden levend verbrand."

De acteur concludeerde vervolgens dat er "iets mis is met de menselijkheid". "Die van onszelf en van een ieder die toekijkt en niet ingrijpt", zo stelde Nasr, die afsloot met een wens: "Dat iemand van de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen, doden en gewonden, de namen zal noteren. En dan avond na avond hun familieleden zal interviewen op nationale televisie. Dit komt neer op talloze tv-uitzendingen. Dit zou absurd zijn, maar wel eerlijk."