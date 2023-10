Koning Charles wil het goed maken met Harry en Meghan, maar dat ligt nogal moeilijk

Het is nog altijd hommeles in het Britse koninklijk huis. Vooral de twee prinsen kunnen elkaar niet luchten of zien. Koning Charles zou willen bemiddelen tussen de twee broers en de strijdbijl willen begraven. Maar dat gaat nog niet zo gemakkelijk.

Volgens Ed Owens, de auteur van ‘After Elizabeth: Can the Monarchy Save Itself? wil koning Charles zich verzoenen met de hertog en hertogin van Sussex, maar moeten Harry en Meghan zelf de eerste stap zetten.

“Charles laat zien dat hij klaar is voor een verzoening en dat het uiteindelijk aan hen is om te beslissen of ze de wonden willen helen. De koning heeft de moraal hoog gehouden en zich gepresenteerd als een bemiddelaar. Dat is de beste manier om zijn reputatie als publiek figuur hoog te houden”, vertelt Owens.

Maar het probleem is dat het koppel dat al jaren in de VS woont, vindt dat juist het Britse koningshuis de eerste stap moet zetten. “Prins Harry en Meghan Markle willen excuses horen van de koninklijke familie voor de manier waarop ze zijn behandeld.” En dat is lastig. “Dat zou betekenen dat koning Charles moet toegeven dat de koninklijke familie iets ernstig verkeerd heeft gedaan en dat ligt nogal moeilijk”, aldus Owen.