Britney Spears legt uit waarom ze naaktfoto’s van zichzelf verspreidt

Wie Britney Spears volg weet dat ze almaar naaktfoto's van zichzelf deelt op Instagram. In haar memoires The woman in me, die dinsdag verschijnen, legt de 41-jarige zangeres uit waarom ze ze dat doet.

“Ik weet dat veel mensen niet begrijpen waarom ik ervan hou om naakt of in nieuwe jurken foto’s van mezelf te maken”, schrijft Spears in een fragment van het boek dat nu al is gepubliceerd door de The New York Times. “Ik denk dat, als mensen net als ik duizenden keren door andere mensen waren gefotografeerd voor goedkeuring van anderen, ze zouden begrijpen dat ik nu veel plezier haal uit het poseren op een manier waarop ik me sexy voel.”

Spears stond van 2008 tot eind 2021 onder curatele van haar vader, nadat ze in 2008 een mentale inzinking had gehad. Sinds het bewindvoerderschap is beëindigd, deelt de zangeres vaak foto’s van zichzelf waarop zij naakt te zien is.