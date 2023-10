RTL en Humberto: slachtoffer Bilal Wahib geen spijt van interview

De jongen die in 2021 op Instagram door Bilal Wahib werd uitgedaagd om zijn geslachtsdeel te laten zien in ruil voor geld, staat er nog steeds achter dat hij dinsdagavond zijn verhaal heeft gedaan in de talkshow Humberto. Dat laten RTL en de redactie van de RTL 4-talkshow desgevraagd weten in reactie op kritiek op het feit dat de zichtbaar zenuwachtige Leonardo (15) te gast was.

Meerdere mensen op sociale media en Angela de Jong in haar column voor AD vroegen zich af of het wel verantwoord was hem te laten aanschuiven. "Had nou niemand die jongen in bescherming kunnen nemen? Humberto, zijn redactie", schreef De Jong onder meer.

"De redactie van Humberto is weken zorgvuldig bezig geweest met de voorbereidingen van dit item. Leonardo heeft de redactie zelf benaderd over dit interview, voor ons was het niet meer dan fair dat hij ook zijn verhaal kon vertellen", zeggen RTL en de redactie van het programma. "Twee redacteuren hebben hem op verschillende momenten bezocht, er is advies ingewonnen bij 113, een psychiater en zijn begeleiders. Zijn ouders zaten gisteravond op zijn verzoek in de studio."

Opgelucht en blij

De redactie merkte ook op dat Leonardo het aan tafel "moeilijker had dan vooraf gedacht". Maar ondanks dat "waren Leonardo en zijn ouders na afloop erg opgelucht en blij dat hij zijn verhaal heeft kunnen doen. Na het item is er uitgebreid contact geweest met Leonardo, hieruit blijkt dat hij nog steeds staat achter zijn interview".

De jongen vertelde in de uitzending onder meer dat hij nog dagelijks last heeft van het incident. Zo heeft hij naar eigen zeggen geen vrienden en wordt hij gepest. De jongen vertelde ook dat hij juist zijn verhaal wilde delen om andere kinderen die slachtoffer worden van een soortgelijk incident te helpen met de nasleep.