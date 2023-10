Waarom William en Kate afstand houden van de andere Europese royals

Op het groots gevierde verjaardagsfeest van de Deense prins Christian, die 18 werd, waren jonge royals uit heel Europa aanwezig, onder wie ook onze eigen prinses Amalia. Opvallende afwezigen waren prins William en zijn vrouw prinses Kate. Al is het eigenlijk ook weer niet zo gek: de Britse royals houden graag afstand van de Europese vorstenhuizen op het vasteland.

“Het is de algemene strategie van de Britse koninklijke familie: zij zijn erg op zichzelf gericht en hebben de voorbije decennia nauwelijks connectie gezocht met buitenlandse monarchieën”, aldus royalty-expert Wim Dehandschutter bij HLN. “De frappantste uiting daarvan was dat koningin Elizabeth II nooit naar begrafenissen van koningen in het buitenland ging. Eén uitzondering: die van koning Boudewijn in 1993, met wie ze een warme band onderhield.”

“Het gevolg van die interne politiek is dat de Windsors zich hebben vervreemd van de andere monarchieën. Dat kon je ook merken aan hoe de begrafenis van koningin Elizabeth en de kroning van koning Charles in beeld werd gebracht. Tijdens de live verslaggeving werden de buitenlandse koningen, presidenten en andere staatshoofden amper getoond. Alsof de aanwezigheid van koning Filip en zijn collega’s onbelangrijk was.”

De koele relatie tussen de Britse royals en de rest van koninklijk Europa gaat ver terug, namelijk tot de tijd van Queen Victoria, ook wel 'de grootmoeder van Europa' genoemd. In eerste instantie trouwden haar 9 kinderen en 42 kleinkinderen met allerlei Europese royals. Alleen toen haar oudste kleinkind Wilhelm II van Duitsland in 1914 de oorlog verklaarde aan de Britten was de liefde over. Bovendien werd ook nog Victoria's kleindochter Alexandra samen met haar man, de Russische tsaar Nicholas, en hun vijf kinderen vermoord door Bolsjewieken. Het leidde ertoe dat de Britten afstand namen van de Europese koninklijke families.

En tot op de dag van vandaag lijkt die afstand er te zijn. Bij allerlei officiële gelegenheden is er zelden een 'toproyal' aanwezig uit het Verenigd Koninkrijk, hooguit steekt er een neef of een broer eens Het Kanaal over.