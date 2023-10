Dit zijn vermoedelijk de kandidaten en de locatie van Wie is de Mol?

Hoewel Wie is de Mol? waarschijnlijk pas begin januari op tv te zien is, wordt er al volop gespeculeerd over de locatie waar het nieuwe seizoen is opgenomen en natuurlijk over wie de kandidaten zijn. De Telegraaf heeft een foto gespot op het forum van Wie is de Mol? die mogelijk interessante informatie prijsgeeft.

De foto is geplaatst door een forumlid genaamd Sam Mol. Op de afbeelding is een theater te zien met een orkest op het podium, een cameraman én Rik van de Westelaken van de achterkant. Dit theater staat volgens het forumlid in Yucatán, Mexico, waar de opnames dus zouden hebben plaatsgevonden. Molloot Max van den Broek zegt in een filmpje van De Telegraaf dat dat zo ver hij kan bekijken, ook klopt.

De meeste personen op de foto zijn geblurd, maar als je goed kijkt, lijkt er één kandidate te zien, namelijk wetenschapsjournaliste Anna Gimbrère. Diezelfde bron op het forum kan nog meer namen noemen van kandidaten: Tooske Ragas, illustrator Jip van der Toorn, muzikant Rosario Mussendijk (beter bekend als sor en winnaar van Maestro), Justin Mooijer (oftewel dragqueen Janey Jacké), Sam Hagens en mogelijk Jeroen Spitzenberger.

Volgens Max publiceerden deze mensen weinig tot niets op hun socials tijdens de opnames in juni, maar hij houdt wel een slag om de arm: het zijn geruchten.