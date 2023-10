Lenny Kuhr blijft nog week bij familie in Tel Aviv

Lenny Kuhr is veilig aangekomen in Tel Aviv. De zangeres, bekend van hits als De Troubadour en Visite, verblijft bij haar familie en is "naar omstandigheden veilig". Zij is van plan nog een week te blijven. Dat laat haar man en manager desgevraagd weten aan het ANP. Kuhr reisde naar Israël nadat haar kleinzoon, die in het leger zit, gewond raakte bij een Hamas-aanval. "Zij is blij dat zij haar kleinkinderen weer vast kan houden", laat haar man weten. "Het is relatief rustig, maar het leven in Tel Aviv is ook heel onwezenlijk. De straten zijn leeg, kinderen gaan niet naar school. Met regelmaat loeien de sirenes, soms komen er in de verte raketten neer." De zangeres zal voorlopig, ook op Instagram, geen berichten meer delen over haar reis. Twee dochters van Kuhr wonen in Israël. Haar 19-jarige kleinzoon Ozz werd neergeschoten toen zijn peloton in het zuiden van Israël onder vuur werd genomen door strijders van Hamas. Hij heeft inmiddels een tweede operatie aan zijn buik ondergaan, maar eerder werd al gedeeld dat het "naar omstandigheden" goed gaat met de tiener.