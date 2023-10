Bedenker The Crown wilde Diana op unieke wijze eren in slotreeks

De makers van The Crown staan ondanks kritiek nog steeds achter het feit dat prinses Diana als een soort geest te zien is in het zesde en laatste seizoen van de serie. Volgens bedenker en schrijver Peter Morgan hebben ze gezocht naar een "unieke manier" om haar te eren. In de slotreeks heeft prins Charles een fictief gesprek met zijn overleden ex-vrouw en ook zijn moeder koningin Elizabeth ziet de 'geest' van Diana. Op sociale media verschenen vele boze berichten over deze postume vertoning van de prinses. Volgens Morgan is de wijze waarop ze te zien is nooit bedoeld als iets bovennatuurlijks. "Ik heb het nooit gezien als een 'geest' op de traditionele manier", zegt hij in vakblad Variety. "Het gaat erom dat ze nog levendig aanwezig was in de gedachten van degenen die ze achterliet. Diana was uniek en ik denk dat dat me inspireerde om een unieke manier te vinden om haar te laten zien." Morgan vond het lastig om de prinses in de serie te verwerken en heeft zelfs overwogen haar verhaallijn weg te laten. Toch werd gekozen haar wel te laten zien. In het zesde seizoen zien kijkers de aanloop naar haar dood en de nasleep van haar overlijden. Het auto-ongeluk waarbij Diana in 1997 om het leven kwam, is niet te zien. "We zijn nooit van plan geweest het auto-ongeluk te laten zien", zegt Morgan. "Nooit." Het eerste deel van het zesde seizoen is vanaf 16 november te zien op Netflix. Het vervolg verschijnt op 14 december.