Taylor Swift heeft vermogen van ruim 1 miljard dollar

Taylor Swift behoort nu tot de miljardairsclub. De Amerikaanse zangeres heeft met dank aan haar Eras Tour volgens Bloomberg een vermogen van 1,1 miljard dollar (iets meer dan 1 miljard euro). Het persbureau heeft voor de berekening van Swifts vermogen gekeken naar de waarde van haar muziekcatalogus, haar vijf huizen en de inkomsten van muziekverkoop, streaming, concertkaartjes en merchandise. Ook de inkomstenbelasting, de tourneekosten en het loon van haar personeel is meegenomen in de berekening. Volgens Bloomberg heeft Swift met haar Eras Tour meer dan 700 miljoen dollar van kaartverkoop binnengehaald. De 53 concerten die ze dit jaar in de Verenigde Staten gaf, waren bovendien goed voor 4,3 miljard dollar van het bruto binnenlands product in de VS.