Friends-ster Matthew Perry verdronken in jacuzzi

De Amerikaans-Canadese acteur Matthew Perry, bekend van de serie Friends, is overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Perry was 54.

Politiebronnen zeggen tegen de Los Angeles Times dat de acteur zaterdag werd gevonden in zijn huis in Los Angeles, waar hij is verdronken in een jacuzzi. Volgens de Times en nieuwssite TMZ zou het niet om een verdacht overlijden gaan.

Perry raakte bij het grote publiek bekend door zijn rol als Chandler Bing in de Amerikaanse hitserie Friends, die vanaf 1994 tien jaar liep op tv en was te zien in circa 100 landen. Later speelde hij mee in verschillende speelfilms, waaronder The Whole Nine Yards. Ook speelde Perry gastrollen in de series Ally McBeal en The West Wing en leende hij zijn stem aan de animatieserie The Simpsons.

Vorig jaar bracht Perry zijn memoires uit, genaamd "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir". Daarin vertelt hij onder andere over zijn jarenlange strijd met drank- en drugsverslaving.