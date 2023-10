Vrienden en collega’s herdenken Matthew Perry

Collega's en vrienden van Matthew Perry hebben gereageerd op het plotselinge overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur. Perry, bekend van de hitserie Friends, is zaterdag op 54-jarige leeftijd overleden. Politiebronnen meldden aan de Los Angeles Times dat de acteur in zijn huis in Los Angeles is gevonden, waar hij is verdronken in een jacuzzi.

Maggie Wheeler, die in de serie Chandlers vriendin Janice speelde, liet op Instagram weten dat de vreugde die Perry "zo velen" bracht in zijn "te korte leven, zal voortleven". "Ik voel me zo gezegend door elk creatief moment dat we deelden." Morgan Fairchild, die Chandlers moeder Nora Bing speelde in de serie, schreef op X dat haar hart gebroken is "door de vroegtijdige dood van mijn 'zoon' ... Het verlies van zo'n briljante jonge acteur is een schok".

"Oh nee!!! Matthew Perry!!! Jij lieve, getergde ziel!!!" schreef Mira Sorvino op X, die samen met Perry de hoofdrol speelde in de film Parallel Lives. "Moge je vrede en geluk vinden in de hemel, iedereen aan het lachen maken met je bijzondere humor!!!" Timothy Busfield, met wie Perry speelde in Studio 60 on the Sunset Strip en die de dramaserie regisseerde, liet aan People weten dat hij "een goede, goede man" was en "een lieve, grappige ziel die enorm gemist zal worden".

Geliefd

De Canadese premier, Justin Trudeau, heeft ook gereageerd. Hij was vroeger een van Perry's klasgenoten op school. "Matthew Perry's dood is choquerend en verdrietig", schreef hij op X. "Ik zal nooit de spelletjes vergeten die we speelden op het schoolplein en ik weet zeker dat mensen wereldwijd niet gaan vergeten wat voor plezier hij hen bracht. Dank voor al het lachen Matthew. Je was geliefd - en je zult worden gemist."

"Ik ben zo verdrietig om te horen over @MatthewPerry", schreef Paget Brewster op X. Ze speelde in zes afleveringen van Friends. "Hij was lief voor me in Friends en elke keer dat ik hem zag in de decennia daarna." Jimmy Burrows, die vijftien afleveringen van Friends regisseerde, plaatste een foto van hemzelf en Perry op Instagram met de tekst: "Niemand deed het beter."

Vriend

De Amerikaanse actrice Selma Blair schreef op Instagram, bij een foto met Perry: "Mijn oudste vriend. We hielden allemaal van Matthew Perry, en ik vooral. Ik hield onvoorwaardelijk van hem. En hij van mij." Ook een vriendin van vroeger, actrice Shannen Doherty, plaatste een eerbetoon op Instagram. "We groeiden allemaal samen op", herinnert ze zich. "We hadden altijd plezier en steunden elkaar."