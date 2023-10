‘Zelfhatende’ Robbie Williams valt 11 kilo af met revolutionair medicijn: “Het is een kerstwonder”

De Britse zanger Robbie Williams (49) verloor zo'n 11 kilo met behulp van een medicijn dat vergelijkbaar is met Ozempic. “Die medicatie is gewoon echt nodig voor mijn mentale gezondheid”, vertelt hij in een interview met The Times. “En het voelt ook als een kerstwonder.”

Bij de wereldster was naar eigen zeggen de diagnose 'zelfhaat' vastgesteld, waardoor hij niet meer zonder de medicatie kon functioneren. “Mijn ineenstorting was alsof ik in een auto-ongeluk in slow-motion verzeild was geraakt”, aldus de ras-entertainer.

Daarbovenop heeft hij last van een angst voor gewichtstoename. “Het heeft een schokkend effect op mijn mentale gezondheid om te worstelen met overgewicht. Mijn innerlijke stem drijft me tot waanzin en vult me met zelfhaat wanneer ik zwaarder ben.”

Mocht je nog meer willen weten over de zielenroerselen van de voormalig Take That-ster, dan kun je vanaf 8 november je ei kwijt op Netflix, waar Williams in een vierdelige documentaireserie dieper ingaat op zijn geestelijke gezondheid, gewichtsproblemen en uitdagingen rondom zijn medicijngebruik.