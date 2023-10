Ex-verloofde Matthew Perry: opgelucht dat je nu vrede hebt

Molly Hurwitz, de ex-verloofde van de overleden Friends-acteur Matthew Perry, heeft zich voor het eerst uitgelaten over zijn dood. Hurwitz schrijft in een bericht op Instagram "opluchting" te voelen, omdat Perry nu "vrede" heeft. Perry en Hurwitz hadden van 2018 tot 2021 een relatie. "Hij zou het geweldig vinden om te horen dat mensen over de hele wereld nu spreken over zijn talent. En hij was echt heel getalenteerd", aldus Hurwitz bij een foto van Perry's silhouet. Hurwitz deelt echter ook dat ze Perry "ook op een heel andere manier" kende. "Hoewel ik meer van hem hield dan ik kon bevatten, was hij gecompliceerd en veroorzaakte hij pijn zoals ik die nog nooit had gekend", schrijft ze. "Niemand in mijn volwassen leven heeft een grotere impact op mij gehad dan Matthew Langford Perry. Ik ben enorm dankbaar voor alles wat ik van onze relatie heb geleerd." De Friends-ster overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd. Hij speelde van 1994 tot 2004 in de serie, die nog altijd zeer populair is. Een doodsoorzaak is nog niet bekend.