Friends-makers: Matthew Perry was gelukkig en vrolijk

Matthew Perry was in de weken voor zijn dood "gelukkig en vrolijk". Volgens Friends-bedenkers Marta Kauffman en David Crane zat de acteur goed in zijn vel.

Kauffman sprak Perry twee weken geleden telefonisch. "Hij was vrolijk en opgewekt", zei de schrijver en producer in het NBC-programma The Today Show. "Hij leek nergens onder gebukt te gaan. Hij voelde zich echt goed, daarom voelt dit zo oneerlijk."

De 54-jarige Perry stierf zaterdag plotseling. De acteur, voornamelijk bekend als Chandler Bing in Friends, werd levenloos gevonden in zijn jacuzzi. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Perry worstelde eerder jarenlang met alcohol- en drugsverslavingen.

Kauffman en Crane stelden eerder al in een gezamenlijke verklaring dat de dood van Perry "onwerkelijk" voelt. "We zullen altijd zijn vreugde, licht en scherpe geest koesteren die hij met zich meebracht - niet alleen op zijn werk, maar ook in het leven. Hij was altijd de grappigste in de kamer. Maar nog meer, was hij de liefste, met een gul en onbaatzuchtig hart."