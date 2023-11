Zangeres Anouk noemt zichzelf een ‘fucking sukkel in de liefde’

Anouk noemt zichzelf "een fucking sukkel in de liefde". De zangeres zegt dit in een interview met Matthijs van Nieuwkerk dat zij woensdagmiddag op YouTube heeft gezet. De aanleiding is haar nieuwe plaat, die een symfonisch verhaal over de liefde vertelt. "Ik hou van de liefde, ik wilde altijd dat het slaagde", aldus Anouk. "Ik denk dat ik er daarom zo geforceerd mee aan de slag ben gegaan en mijzelf zo opzij heb gezet in relaties. Ik raakte mijzelf altijd een beetje kwijt. Dat loopt meestal niet goed af." De zangeres heeft zes kinderen, met meerdere mannen. Zij is inmiddels getrouwd met Dominique. "Ik zie dit wel als de beste jaren van mijn leven", stelt Anouk. "Het is niet zo dat ik elke dag de hele dag gelukkig ben. Maar de momenten van gelukkigheid en hoe ik in mijn vel zit, is een wereld van verschil met vroeger. Dat is mede te danken aan Dominique." Hidden agenda De echtgenoot van Anouk is perfect voor haar "door zijn geduld en zijn geloof. En omdat we dezelfde normen en waarden hebben. Hij is heel open, hij heeft geen hidden agenda. Hij weet wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik zei aan het begin van de relatie: weet waar je aan begint, want ik heb totaal geen vertrouwen. Ik zie altijd spoken." Anouk maakte van haar veertiende studioalbum Deena & Jim één symfonisch verhaal over de liefde omdat zij zich "muzikaal verveelde". "Ik wil kijken wat ik allemaal kan. Ik heb een paar projectjes in dat opzicht die ik wil doen. Ik wil ook nog een keer een hardere plaat maken, en een keer een big band-plaat. Kijken of ik dat ook kan." Zij experimenteert graag met haar platen omdat zij in de positie is om dat te kunnen doen, zegt ze. "Het meeste geld verdien ik met mijn liveoptredens. Ik ben niet afhankelijk van de plaatverkoop. Het moet wel een hele grote hit zijn wil je eraan kunnen verdienen."