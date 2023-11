Italiaanse kinderen eisen via rechter half miljoen van Gullit

Quincy en Cheyenne, de twee Italiaanse kinderen van Ruud Gullit, slepen hun vader voor de rechter. Zij eisen 500.000 euro aan achterstallige alimentatie die zij niet zouden hebben ontvangen. Dat meldt de Corriere della Sera, de grootste krant van Italië. Gullit was van 1994 tot 2000 getrouwd met Christina Pensa, met wie hij de twee kinderen kreeg. In 2017 zou Gullit met Pensa de afspraak hebben gemaakt om 7200 euro per maand aan achterstallige alimentatie alsnog te betalen. Deze afspraak is Gullit volgens zijn kinderen niet nagekomen. Zij willen via de rechter afdwingen dat hij dit alsnog doet. Quincy (nu 32) en Chayenne (29) stellen dat "onze vader totaal niet in ons geïnteresseerd is". "Hij heeft elk contact met ons jaren geleden al verbroken. Hij reageert niet eens op de kerstkaarten die we elk jaar sturen." De kwestie over de alimentatie sleept al langer. Pensa liet in 2015 beslag leggen op alle bankrekeningen, huizen en inkomsten van de voormalige voetballer omdat hij de alimentatie volgens haar niet voldeed. De betalingsachterstand was toen 140.000 euro. De inmiddels 61 jaar oude Gullit maakte in 1987 de overstap van PSV naar AC Milan. Hij kwam in Italië ook uit voor Sampdoria, de club die hij in 1995 verruilde voor Chelsea.