Jessica Simpson staat stil bij zes jaar alcoholvrij leven

Jessica Simpson gaat inmiddels zes jaar nuchter door het leven en dat is voor de 43-jarige zangeres reden om daarbij stil te staan via social media. Op Instagram Stories deelt Simpson een foto van zes jaar geleden, waarop ze "een onherkenbare versie" van zichzelf zegt te zien. De foto die Simpson deelt is genomen in november 2017. Volgens de zangeres is ze jaren geleden "een interne strijd" met zichzelf aangegaan, om meer zelfrespect af te dwingen en "deze wereld te trotseren". Simpson zegt in de terugblik dat ze was uitgeput door de wijze waarop zij alcohol tot zich nam. Want volgens Simpson was alcohol niet het probleem. "Dat was ik. Ik hield niet van mezelf, respecteerde mijn eigen kracht niet. Tegenwoordig doe ik dat wel."