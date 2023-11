Prins Harry weigert naar verjaardagsfeest van koning Charles te gaan

Prins Harry (39) is volgens insiders volgende week niet aanwezig op de 75ste verjaardag van zijn vader, de Britse koning Charles. Vijf jaar geleden stelden Harry en zijn vrouw Megan hun huwelijksreis nog uit om bij Charles' 70ste verjaardag te zijn, maar de familiebanden zijn inmiddels sterk verslechterd.

Het zou al de tweede keer zijn dat Harry een uitnodiging van zijn vader afslaat. In september was de prins wel in Engeland, maar weigerde hij langs te komen op Balmoral Castle in de Schotse Hooglanden om koningin Elizabeth een jaar na haar overlijden te herdenken, samen met zijn familie.

Volgens de Sunday Times praten Charles en zijn jongste zoon amper met elkaar. De koning is kwaad vanwege onthullingen van Harry over zijn stiefmoeder Camilla. De koninklijke familie stuurde volgens insiders in september geen persoonlijke felicitaties naar Harry toen hij 39 werd. Ook stonden zij niet publiekelijk stil bij zijn verjaardag.