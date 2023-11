Acteur Ben Ramakers (69) overlijdt op set van serie

TRANSLATE with

Acteur Ben Ramakers is donderdag 2 november op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie dinsdag bekendgemaakt. Ramakers overleed door een natuurlijke oorzaak op de set van de NTR/BNNVARA-serie Elixer. "Hij overleed tijdens het uitoefenen van zijn grootste passie: acteren", aldus zijn familie. Ramakers speelde in zijn leven in tientallen Nederlandse films en series. Hij was onder meer te zien als commissaris in Unit 13 (1996-1998), directeur van de zuivelfabriek in Meiden van de Wit (2002) en vader van Connie Palmen in dramaserie I.M. (2020). Ook was Ramakers te zien in bijrollen in filmhits als Abeltje (1998), Lek (1999), Sint (2010) en Oorlogswinter (2008) van Martin Koolhoven. De acteur begon zijn carrière op de Toneelacademie in Maastricht en was tientallen jaren op het podium te zien. Ramakers speelde veel bij Orkater, Theater Nomade en Het Nationale Toneel in Den Haag. Ook was hij te zien in de hitmusical Aïda (2001) als de farao. "Zijn overlijden is een groot verlies en heeft de hele cast en crew van Elixer diep geraakt", laat een woordvoerder van producent Topkapi weten. Ramakers had bijna al zijn scènes gedraaid, dus op het voltooien van de serie heeft zijn dood geen invloed. De achtdelige dramaserie van regisseur Dana Nechushtan gaat over de wereld van de Big Pharma.