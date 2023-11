Die andere weduwe van prins Bernhard spreekt

Na zijn overlijden in 2004 baarde de foute prins nog eenmaal opzien door een mega-interview dat hij voor zijn dood had gevoerd met De Volkskrant. Vooral het nieuws dat hij twee buitenechtelijke dochters had, Alicia de Bielefeld en Alexia Grinda, sloeg in als een bom. Achteraf bleek dat hij zelfs voor zijn onbekende dochters geheim had gehouden dat hij hen postuum zou erkennen. Daardoor zouden zij eenzelfde deel van de erfenis krijgen als hun halfzussen

Helene de Grinda - de moeder van Alexia - ontmoette de prins op een jachtpartij waar onder de genodigden jonge dames met een ‘beschaafde’ achtergrond waren en een groep koninklijke mannen - die zonder hun vrouwen kwamen. In twee opzichten een jachtpartij dus. Hélène was waarschijnlijk waar veel van deze mannen naar op zoek waren: ze was beeldschoon, lang, met blond haar en grote blauwe ogen.

Al die jaren hield zij zich op de achtergrond, maar nu zij bijna tachtig jaar is, wil zij toch aan Privé haar verhaal doen. ‘Onze liefde is gegroeid toen bij mij de ziekte Non-Hodgkin werd ontdekt. Prins Bernhard kende een specialist op het gebied van deze ziekte en regelde dat ik in diens kliniek in Nederland kon worden opgenomen.’

‘Daar kwam hij me bijna dagelijks opzoeken, omdat hij wist dat mijn familie en vrienden ver weg in Frankrijk woonden. Zo is onze band gegroeid. Toen ik de kliniek mocht verlaten, was onze band zo sterk dat je van liefde kon praten. Natuurlijk was er een groot leeftijdsverschil. Maar Bernhard was een knappe, goed verzorgde man. Ik wist natuurlijk dat hij getrouwd was en dat maakte het ook wel spannend. Vaak zorgde hij dat er een vriend bij was die dan moest doen of hij míjn vriend was. Ik vond de reacties van anderen heel moeilijk. Ik werd als een soort golddigger gezien, terwijl niemand die term toen kende. Mijn familie moest ook erg wennen aan het idee, maar uiteindelijk waren ze Bernhard dankbaar omdat hij mijn leven had gered.’

Het duurde niet lang of Hélène was zwanger van de Prins. ‘Bernhard was oprecht blij. En hij is ook echt altijd een lieve vader voor Alexia geweest. Zij heeft het heel moeilijk gehad met het feit dat ze nooit over haar vader kon praten, maar uiteindelijk zorgde hij er ook voor dat ze een passie voor honden en paarden kreeg. Haar eerste paard kreeg ze van hem. Ze woont nu niet meer in Parijs, maar in het westen van Frankrijk, dicht bij de stallen waar haar paarden verzorgd worden.’

Groot hart

Tijdens het interview staat Hélène erop om een compliment aan Koningin Juliana te geven. ‘Die vrouw had een groot hart. Ze moet heel veel van Bernhard hebben gehouden. Ze vergaf hem alles, zelfs zijn affaires. Tegen mij was ze altijd vriendelijk, net als tegen Alexia. Ik heb haar één keer ontmoet in Parijs toen zij en Bernhard op staatsbezoek waren. En daarna in Italië, in hun vakantiehuis daar. Met Bernhard heb ik de rest van zijn leven contact gehouden.'