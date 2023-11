Hof: kleine kans dat kinderen Des Bouvrie extra geld krijgen

Het gerechtshof in Leeuwarden acht de kans dat de twee oudste kinderen van Jan des Bouvrie op korte termijn extra geld krijgen uit de erfenis van de interieurontwerper klein. Daarom besloot het hof het beslag dat eerder op zijn villa was gelegd op te heffen. Dat meldt het hof woensdag in een verklaring over de uitspraak. Jan junior, een jonger kind van Des Bouvrie, meldde het nieuws woensdag al in De Telegraaf. Nicole en Jean-Marc, de twee oudste kinderen van Des Bouvrie, stellen ter discussie of hun vader "wist wat hij wijzigde" toen hij vlak voor zijn overlijden zijn testament aanpaste. Het hof constateert in een afweging van belangen dat zij volgens het testament pas kans maken op meer geld als de echtgenote van Des Bouvrie overlijdt. Met de uitspraak neemt het hof een voorschot op de bodemprocedure op 14 november die de twee oudste kinderen, uit een vorige relatie van Des Bouvrie, hebben aangespannen over de erfenis. Volgens het hof is de kans klein dat de beslagleggers meer geld kunnen vorderen. De uitspraak van het hof betekent dat de villa van Des Bouvrie nu verkocht mag worden. De vraagprijs is 8,2 miljoen euro.