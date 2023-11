Anya Niewierra vindt winnen NS Publieksprijs ‘extra speciaal’

Schrijfster Anya Niewierra vindt het winnen van een prijs al "bijzonder", maar dat ze nu de NS Publieksprijs in de wacht heeft gesleept noemt ze "extra speciaal". Niewierra kreeg de meeste stemmen van het publiek voor haar thriller De Camino. "Ik ben vereerd, ontroerd ook, maar bovenal ontzettend dankbaar", laat ze weten in een reactie. Niewierra zegt te boffen met haar lezers. "Want dankzij hen is De Camino het succes geworden dat het nu is. En daar reken ik ook de boekverkopers onder! Zij waren het die het boek vanaf het begin omarmden en anderen wisten te enthousiasmeren. Zonder al mijn lezers was dit niet gelukt! Bedankt voor jullie stem, jullie enthousiaste reacties, en vooral voor het lezen!" De schrijfster was voor het eerst genomineerd voor de NS Publieksprijs. De andere genomineerden waren Alter ego van Esther Verhoef, Het Koninklijk Huis van Herman Koch, Koraalrif van Suzanne Vermeer, Wat stilte wil van Arthur Japin en Wij waren, ik ben. Weg uit Ruinerwold van Israel van Dorsten.