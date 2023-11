Sharon Stone beschuldigt oud-Sony-baas van seksueel wangedrag

Sharon Stone zegt in de jaren tachtig een vervelende ervaring te hebben gehad met een toenmalige directeur van filmstudio Sony. De 65-jarige actrice beweert dat de man, die ze niet bij naam noemt, ongevraagd zijn geslachtsdeel aan haar heeft laten zien. Volgens Stone werd ze uitgenodigd op het kantoor van de filmstudio en gaf de man haar allerlei complimenten. "En toen haalde hij zijn penis uit zijn broek en hield hem voor mijn gezicht", zegt de Amerikaanse volgens entertainmentsite The Wrap in de SiriusXM-radioshow Let's Talk Off Camera. Stone wist zich geen houding te geven. "Ik begon te lachen en huilen tegelijkertijd en daar kon ik niet mee stoppen en ik werd hysterisch. Dus hij wist niet wat hij moest doen." De studiobaas ritste zijn broek weer dicht en vertrok, vervolgt Stone. "Uiteindelijk kwam zijn secretaresse, die me naar buiten begeleidde." Volgens de actrice was het "niet de laatste van rare ervaringen" in haar carrière, al deelt ze verder geen verhalen. Stone hintte tijdens het begin van de #MeToo-beweging in 2018 al dat ze wel wat had meegemaakt. "Mijn statement tijdens MeToo was: je weet wie je bent. Als je naar me toe komt en sorry zegt dan accepteer ik dat. Dan zeg ik: ik accepteer je excuses, laten we erover praten. Als je dat niet doet, kom dan nooit meer naast me zitten", zegt ze nu.