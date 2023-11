Nicol Kremers: na de eerste klap had ik weg moeten gaan

Nicol Kremers heeft zich tijdens het kort geding dat donderdag diende in de rechtbank in Utrecht, en werd aangespannen door haar ex-partner Peter Gillis, uitgelaten over de tijd waarin ze nog samen was met hem. "Na de eerste klap had ik gewoon weg moeten gaan", zei Kremers, die beweert fysiek en mentaal mishandeld te zijn door de 61-jarige Gillis. De 33-jarige Kremers gaf ook toe dat ze tijdens haar relatie met de vakantieparkenhouder "compleet afhankelijk van hem" was. Daarna haalde zij aan dat het Openbaar Ministerie heeft besloten om Gillis te vervolgen voor mishandeling. "Niet ik", verduidelijkte zij. Donderdag ging het in Utrecht echter om wat anders, onder meer over een vaststellingsovereenkomst die Kremers, volgens haar onder dwang, getekend zou hebben. Daarin staat dat zij zich niet mag uitlaten over de relatie die zij met Gillis had. Volgens Gillis heeft Kremers die regel meermaals overtreden. "Die handtekening heb ik gezet om zo snel mogelijk weg te komen", legde Kremers uit. Andere zaak Gillis eist ook dat hij inzage krijgt in een boek dat Kremers uit wil brengen, waarin de relatie die zij had met Gillis ook besproken zou worden. Hij wil voorkomen dat Kremers in het boek uitspraken doet die onder de geheimhoudingsplicht zouden vallen. De ex-partners zijn nog steeds verwikkeld in een andere zaak, die draait om vermeende mishandeling. Het OM besloot eerder al Gillis te vervolgen, later deed ook Kremers nog aangifte tegen haar ex-partner. Een zittingsdatum in deze zaak is nog niet gepland.