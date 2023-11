Vier prachtige stulpjes: Deze BN’ers zetten hun huis in de etalage op Funda

Het is verworden tot de nationale hobby: lekker rondscrollen op Funda en achter de voordeur kijken van mensen die hun huis te koop hebben gezet. Ook Paul de Leeuw, Louis van Gaal, Fajah Lourens en Maxime Meiland zetten hun stulpje de afgelopen tijd in de etalage. We hebben de peperdure woningen voor je op een rijtje gezet.

Louis' luxe appartement

Louis van Gaal heeft zijn magistrale appartement in de weelderige duinen van Noordwijk in de verkoop gedaan. Klassieke stijl en hedendaags comfort gaan hand in hand in dit royale verblijf. Drie balkons geven uitzicht op zowel strand als duinen. Voor een kleine 4 miljoen euro kun je hier wonen en leven als een koning.

De Blaricumse villa van De Leeuw

Voor een miljoen minder kun je het tijdloze familiehuis van Paul de Leeuw al op de kop tikken. Met zijn 316 vierkante meter woonoppervlak, landelijke woonkeuken en gave studio is het een perfecte combinatie van klassieke charme en moderne luxe.

Fitnessgoeroe Fajah

Net buiten Amsterdam ligt het opmerkelijke optrekje van fitnessgoeroe Fajah Lourens in Purmerland. Het interieur is te omschrijven als modern, elegant en rustgevend. Voor een prijs van €3.800.000 is dit optrekje met gastenverblijf, weiland en paardenboxen voor jou!

Karakteristieke villa van Maxime Meiland

De Meilandjes houden al jaren open huis, dus zal het voor Maxime – bekend van de tv-programma's 'Ik vertrek' en 'Chateau Meiland' – geen probleem zijn om haar karakteristieke villa in Noordwijk op funda.nl uit de doeken te doen. Het klassieke exterieur van de villa komt terug in de styling en bang om kleur te gebruiken is ze zeker niet. Wil je hier binnenkort zelf gaan wonen en wijnen, dan zul je wederom diep in de buidel moeten tasten. De vraagprijs is 2.195.000 euro.