Dit zijn de nieuwe staatsiefoto’s van het koninklijk paar, geschoten door Anton Corbijn

Ter ere van het 10-jarige koningschap van Willem-Alexander heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) een aantal nieuwe staatsieportretten vrijgegeven van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De foto's zijn afgelopen september genomen in de Galerijzaal van Paleis Noordeinde door de beroemde fotograaf Anton Corbijn.

Het is de derde officiële fotoserie van de koning, en de eerste sinds hij zijn baard liet staan in 2019. Vijf jaar geleden legde Erwin Olaf het koninklijk gezin vast in het Paleis op de Dam. Koos Breukel portretteerde de koning in 2013 vlak voor en na de inhuldiging.

Naast de officiële foto's is er ook een iets lossere foto in zwart-wit verschenen op de Instagram-pagina van het Koninklijk Huis. Hierin is de stijl van Corbijn, die vanaf de jaren 70 naam maakte met ongedwongen portretten van artiesten als Herman Brood, Iggy Pop en U2, nog het beste zichtbaar.