Linda de Mol na tien jaar nog geraakt door reacties op kerstactie

Linda de Mol wordt nog altijd geraakt door de reacties die ze krijgt naar aanleiding van de actie van haar foundation om kansarme gezinnen te verrassen met een doosje cadeaubonnen voor de decembermaand. Sinds de start van de stichting in 2013 zijn al meer dan 43.000 gezinnen geholpen. "De reacties sterken ons enorm in de motivatie om in de komende jaren nog meer mensen te helpen", vertelt De Mol aan het ANP. In de kerstpakketten zitten voor zo'n 600 euro aan cadeaubonnen. Dit jaar heeft de stichting 7000 gezinnen kunnen steunen. "Dat je weet dat je mensen met die 7000 dozen veel vreugde kunt brengen, dat is geweldig", aldus De Mol. De presentatrice had al lang voor de start van de stichting de wens om iets te doen met het geld dat zij zelf niet nodig had. "Ik had het ook bijvoorbeeld aan de voedselbank kunnen doneren. Maar ik dacht dat ik met mijn bekendheid en het blad LINDA. misschien wel meer zou kunnen betekenen", zegt De Mol. "Het duurde nog wel even voor het echt bekendheid kreeg maar het is mooi dat het nu nog ieder jaar weer groter wordt". De Mol beseft dat ze met haar actie de armoede niet kan oplossen. "En ik weet ook wel dat mensen een bepaald beeld van mij hebben waar ik tegen moet opboksen. Maar het is echt bedoeld om gezinnen die het financieel moeilijk hebben een steuntje in de rug te geven. Vooral omdat december zo'n moeilijke maand kan zijn." De Mol hoopt bovendien dat de stichting er ook aan bijdraagt om het thema armoede op deze manier meer bespreekbaar te maken. Nu de LINDA. Foundation tien jaar bestaat, wordt De Mols dochter Noa Vahle officieel ambassadeur. "Zij deed eerder al af en toe dingen voor ons. Maar ik vind het natuurlijk heel leuk dat ze die rol gaat vervullen." De Mol hoopt nog lang door te kunnen gaan, maar ook dat haar dochter de foundation later overneemt. "Maar ik wil haar niets opdringen."