Britney Spears heeft ‘girl crush’ op Taylor Swift

Britney Spears is zeer onder de indruk van wat Taylor Swift allemaal heeft bereikt in haar muzikale carrière. Via Instagram laat de 41-jarige zangeres weten dat ze een "girl crush" heeft op Swift. "Ze is geweldig!", aldus Spears. Spears deelt twee foto's waarop ze met Swift staat, een uit 2003 en een uit 2008. De eerste is volgens Spears genomen tijdens een tour die ze deed. Twintig jaar geleden vroeg de vriend van Spears' manager of er een meisje genaamd Taylor voor haar mocht komen zingen, legt Spears uit. "Natuurlijk, zei ik", vervolgt Spears. "Ze kwam binnenlopen en ze zingt een prachtig lied met haar gitaar. Ik dacht: Wow, wow! Zij is ongelofelijk goed. Dus we namen samen een foto en nu is ze de meest iconische popster van onze generatie."