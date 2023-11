Greta Thunberg geeft woord aan pro-Palestina spreker

De bekende Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg heeft tijdens haar toespraak het woord gegeven aan een spreker van wie haar toespraak werd afgekapt nadat ze de leus "From the river to the sea, Palestine will be free" uitsprak.

"Sommige sprekers werden afgekapt", zei Thunberg. Daarna wees ze erop dat er geen klimaatrechtvaardigheid kan zijn "zonder internationale solidariteit". Daarna ging Sahar Shirzad, winnaar van de PAX Vredesduif 2023, verder met haar toespraak, waarin ze Israël opriep te stoppen met de oorlog in Gaza. Greta ging vervolgens zelf verder met een toespraak, maar werd toen onderbroken door een man die haar microfoon pakte en zei "niet voor een politieke bijeenkomst" gekomen te zijn. Daarna ontstond er rumoer tussen de tienduizenden klimaatbetogers. Sommige juichten, anderen begonnen juist te joelen. "Lekker verbindend", zo klonk het. Thunberg zelf riep op tot kalmte. "Calm down, calm down!", riep ze een paar keer. 'From the river to the sea' wordt veel gebruikt bij pro-Palestijnse demonstraties. De uitspraak geldt als omstreden. GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans noemde de leus in WNL op Zondag "politiek totaal ontoelaatbaar", maar of het ook verboden is, is volgens hem aan de rechter. Hij wees er ook op dat de leus is omarmd door Hamas en Islamitische Jihad, en voor deze organisaties gelijkstaat aan een oproep om Israël van de kaart te vegen.