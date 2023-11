Oud-GTST-acteur Geert Hoes ernstig ziek door zeldzame bacterie

Acteur Geert Hoes is ernstig ziek. De voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-ster heeft een "zeer zeldzame" bacterie en parasiet, schrijft hij maandag in een bericht op Facebook.

De 40-jarige Hoes had al langer last van lichamelijke klachten, waardoor de arts volgens hem aanvankelijk dacht dat hij kanker had. "Hoe kan dit?! Is dit een grap?! Ik ben 40 jaar…ik zit toch in de bloeiende jaren van mijn leven?! De tijd die na dit gesprek met de arts is gekomen is een hel geweest. Bijna 35 kilo afgevallen, ziekenhuis in, ziekenhuis uit…niet meer kunnen lopen, moeilijk kunnen praten, wegvallen, afhankelijk zijn van rolstoelen, afhankelijkheid van sondevoeding, bijwerkingen van alle medicatie, intense pijnen door mijn hele lichaam, helse nachten….", omschrijft de acteur de gevoelens die hij toen had.

Na een ziekenhuisopname en vele onderzoeken bleek hij een "zeer zeldzame" bacterie te hebben. "Die dermate zeldzaam en onvindbaar voor een weledelgeleerd patholoog blijkt te zijn, dat de kans op het winnen van de jackpot bij de staatsloterij nog groter zou moeten zijn volgens de artsen. Voor sommige artsen een ware "jackpot", omdat ze in hun lange carrière deze bacterie nog nooit hadden gezien, maar in studie over hadden gelezen, voor mij persoonlijk een nachtmerrie."

Parasiet

Later werd er ook een parasiet gevonden. "Vanaf het begin af aan heb ik ook tegen de artsen gezegd dat het voelde alsof ik van binnen werd opgegeten, alsof er beestjes onder mijn huid kropen, door mijn lichaam en door mijn hoofd, wat zorgt voor ontsteking op ontsteking op vele plekken in mijn lichaam…een gekkig en erg pijnlijk gevoel."

Hoes wordt op dit moment nog steeds behandeld en dat gaat nog wel "even duren". De acteur bedankt onder anderen zijn artsen, familie en vrienden, maar vooral zijn geliefde Inge voor hun steun. "Zonder jou had ik nooit de kracht gevonden om door te vechten! Ik hou van jou met heel mijn hart."