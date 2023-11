NOS en Tom Egbers blijven praten na uitkomst onderzoek

De uitkomst van het interne onderzoek van de NOS naar de werkcultuur op de redactie, heeft niet per se gevolgen voor de toekomst van presentator Tom Egbers bij de omroep. Dat laat een woordvoerder van de NOS desgevraagd weten. "Wij en Tom zijn met elkaar in gesprek, maar daar is niets nieuws over te melden. Natuurlijk zullen we dat doen als dat wel zo is", aldus de NOS. Dinsdag werd bekend dat de NOS onderzoek heeft laten doen naar de interne werksfeer en -cultuur. Uitkomst was dat "de sterke focus op het maakwerk, de korte termijn en de vrijheid binnen de organisatie een nadelig effect hebben" op de medewerkers en de veiligheid op de werkvloer bij de NOS. Het AD meldt dinsdag op basis van bronnen dat Egbers met de NTR zou praten over een mogelijke terugkeer op tv als presentator van het programma Andere Tijden Sport. Een woordvoerder zegt daarover "voor het rapport van de commissie Van Rijn zijn er geen concrete gesprekken. De nieuwe serie Andere Tijden Sport is nog niet geprogrammeerd, maar staat gepland voor mei/juni 2024. Daar laten we het ook bij."