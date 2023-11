Cilly Dartell uitbehandeld: ‘De kuren slaan niet meer aan. Ik heb nog een maand, misschien twee’

De longkanker van oud-presentatrice Cilly Dartell (66) is uitgezaaid naar haar rechter nier en buikvlies. Artsen hebben aangegeven niks meer voor haar te kunnen doen. Ze vertelt in de Story dat ze mogelijk het einde van het jaar niet meer haalt.

Dartell kreeg in 2019 de diagnose longkanker met uitzaaiingen. “Mijn longarts zei toen dat er mensen zijn die de vijf jaar halen. Ik schrok daarvan. Vijf jaar is niks. Ik wilde nog minimaal tien, vijftien jaar leven!”

De oud-presentatrice van Hart van Nederland en Shownieuws volgde een traject van chemokuren en immuuntherapieën, die aan leken te slaan. “Ik was letterlijk doodziek, maar uitzaaiingen krompen of waren stabiel. Daardoor krijg je toch hoop. Hoop dat ik nét een van die mensen zou zijn bij wie het een chronische ziekte wordt.” Maar de kuren slaan nu niet meer aan. ,,Ik weet dat ik doodga. Alleen kunnen ze niet zeggen hoe lang ik nog heb. Dat kan een maand zijn, of misschien wel twee maanden”, aldus Dartell.

Cilly Dartell is getrouwd met oud-piloot Jan Cocheret en woont in de Amerikaanse staat Florida. Ze is inmiddels oma van vijf kleinkinderen. Eerder dit jaar postte ze nog een foto met haar pasgeboren kleinzoon Hylke.