Ed Sheeran veilt onderbroeken voor goed doel

Ed Sheeran heeft 445 kledingstukken gedoneerd om geld in te zamelen voor een instelling voor zieke kinderen. Tussen de verzameling zitten ook onderbroeken en sokken. Dit blijkt uit een bericht over de onlineveiling van de BBC. De zanger doneerde de kleding aan het East Anglia's Children's Hospice (EACH) in Framlingham, Suffolk, waar de zanger opgroeide. Veel van de items staan al op de eBay-pagina van de instelling, die vanwege grote belangstelling eerder werd geopend dan gepland. Op het moment staat de teller voor veel van de items al boven de 100 pond, wat in euro's nog iets meer is. "Het is een buitengewoon gebaar", tekende de BBC op uit de mond van Kevin Clements, directeur fondsenwerving en communicatie van EACH. "Hij heeft fans over de hele wereld en deze donaties zullen ongetwijfeld flinke impact hebben. Het wordt spannend en fascinerend om te zien hoe het zich ontwikkelt." Ook liet EACH weten dat de kleding niet gewassen of gestreken wordt, maar verkocht wordt in de staat waarin ze waren bij ontvangst.