Maurice de Hond verliest zaak tegen producent De Veroordeling

Maurice de Hond heeft de rechtszaak die hij had aangespannen tegen de producent van De Veroordeling, de film over de Deventer moordzaak, en de podcast De Deventer Mediazaak (VPRO/HUMAN) verloren. De Hond, die een rol heeft gespeeld in de zaak, vindt dat de makers onrechtmatig hebben gehandeld met het maken van de film en de podcast. Ook vindt De Hond dat hij "schofterig" is neergezet. De Hond eiste dat de podcast werd verwijderd en dat VPRO/HUMAN een rectificatie zou delen. Filmproducent BIND zou hetzelfde moeten doen met De Veroordeling. De Deventer moordzaak draaide om de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. De rechtbank veroordeelde 'boekhouder' Ernest Louwes voor de moord, hij zat acht jaar vast. Tijdens de behandeling van de zaak bepleitte opiniepeiler Maurice de Hond, zonder substantieel bewijs, dat Louwes onschuldig moest zijn en 'de klusjesman' van de weduwe, Michaël de J., de moord zou hebben gepleegd. Over de zaak werd een zesdelige podcastserie gemaakt. Journalist Bas Haan schreef een boek, dat vervolgens verfilmd werd tot de succesvolle film De Veroordeling. De rechter stelde De Hond woensdag in het ongelijk. "Door in de media vergaande beschuldigingen aan het adres van de klusjesman te uiten, heeft eiser te accepteren dat hij daarop en op de gevolgen daarvan publiekelijk wordt aangesproken", oordeelde de rechter. In de film De Veroordeling is geen acteur gebruikt voor de rol van De Hond. Er is gebruikt gemaakt van echte archiefbeelden. "Als je allerlei sleutelmomenten naspeelt, gaan mensen zeggen: zo is het niet gebeurd, dat heb ik niet gezegd!", legde journalist Bas Haan, die het boek schreef, eerder uit. "Door De Hond alleen in archiefbeelden te tonen zien we woord voor woord wat hij zelf heeft gezegd."