Trijntje Oosterhuis mist vader enorm: maar voel zijn aanmoediging

Trijntje Oosterhuis mist haar vader Huub Oosterhuis enorm, zeker nu Kerstmis nadert. Op kerstavond was de dienst van de overleden theoloog altijd vaste prik. De zangeres voelt de "aanmoediging, goedkeuring en het vertrouwen" van haar vader in elke stap die zij zet, vertelt ze in gesprek met Privé. "In gedachten hoor ik hem nog dagelijks zeggen: Ga maar, vlieg uit, word gelukkig en leef je leven zonder zorgen", vertelt Oosterhuis. Haar vader Huub overleed in april van dit jaar. "Zelf een ouder verliezen had ik nog niet meegemaakt. Mijn schoonouders zijn ons de afgelopen jaren, toevallig allebei met kerst, ontvallen. Nu ook mijn vader er niet meer is, is het een raar idee dat de rondjes van onze kinderen langs opa en oma zich nog maar beperken tot één persoon: mijn moeder", zegt Trijntje daarover. "En dat is heftig om te beseffen." Hoewel Trijntje zich gelukkig prijst met haar moeder, is de leegte die haar vader achterliet "sterk voelbaar". "Twee door mijn publiek veel aangevraagde nummers zijn Vlieg met me mee en Ken je mij. Dat laatste lied is geschreven door mijn vader en warmt alleen al om die reden mijn hart."