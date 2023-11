Nieuw seizoen Wie is de Mol? speelt zich af in Mexico

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? is opgenomen in Mexico. Dat maakt omroep AVROTROS vrijdag bekend.

Op de officiële Instagram-pagina van Wie is de Mol? is een video gedeeld waarin wordt gezegd dat het nieuwe seizoen zich afspeelt in Mexico. Daarbij worden ook al beelden gedeeld die zijn opgenomen. De omroep laat ook weten op 21 november met meer nieuws over het seizoen te komen.

Wanneer de nieuwe reeks op tv verschijnt, is nog niet bekendgemaakt. Waarschijnlijk in januari, zoals traditiegetrouw het geval is.