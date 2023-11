Verslaggever Thomas van Groningen worstelt al jaren met gewicht

Politiek verslaggever Thomas van Groningen worstelt al jaren met zijn gewicht. In een interview met het AD-weekendmagazine Mezza vertelt de Op1-journalist dat hij "het liefst" minder zou wegen. "Als ik thuis ben kookt mijn vriendin, zij fixt altijd iets gezonds. Maar meestal eet ik in het restaurant van de Tweede Kamer of bij de catering van Op1", aldus Van Groningen. "Ik kan bij Op1 de frietjes laten staan en in Den Haag langs de saladebar gaan, maar de bottomline is: ik eet wat er is." Het aanbod is volgens de verslaggever vaak niet zo gezond. "Het klinkt oneerbiedig, maar bij Op1 word je vetgemest. De hele kast ligt vol Twixen en KitKats en bij de naborrel zijn er chips en nootjes." Hij vindt het dan ook moeilijk daar vanaf te blijven, maar met het bier laten staan heeft hij geen moeite. "Daar krijg ik jicht van. Ook van garnalen, of van vitamine B: dat stofje zorgt voor een piek in mijn urinezuurgehalte. Tegenwoordig voegen ze het overal aan toe, zelfs aan mijn geliefde cornflakes."