Frits Spits heeft nieuwe liefde, introduceert haar in boek

Radiocoryfee Frits Spits heeft een nieuwe liefde. De 75-jarige presentator en programmamaker schrijft over Lisette, zoals ze heet, in zijn nieuwe boek Op de golven dansen, dat maandagavond wordt gepresenteerd. Het boek is een "ode aan de Nederlandstalige muziek" waarin Spits vertelt over vaderlandse nummers en artiesten die voor hem de afgelopen jaren belangrijk waren.

"Het was een heftig jaar", vertelt Spits voorafgaand aan de presentatie. "Ik had een hartinfarct, dat achteraf mee bleek te vallen. Maar er gebeuren ook mooie dingen. Zo heb ik een nieuwe vriendin. Dat alles relateer ik aan muziek en teksten, zoals ik dat op de radio ook altijd al gedaan heb." Het radio-icoon spreekt van "een wonder dat dit is gebeurd. Blijkbaar kan het verdriet over mijn overleden vrouw Greetje bestaan naast deze nieuwe liefde. Mijn verdriet is iets verinnerlijkt, daardoor is er ruimte ontstaan voor dit wonder."

In het boek prijst Spits veel Nederlandse acts aan, van De Jeugd van Tegenwoordig tot Wende en Maan, van Van Dik Hout tot Jan Beuving. Greetje overleed in 2018 aan de gevolgen van longkanker. Zij en Spits waren een halve eeuw samen. Eerder schreef hij over de rouw na haar dood in het boek Alles lijkt zoals het was. Spits viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum als radiomaker.

De titel van zijn nieuwe boek, Op de golven dansen wij, is geïnspireerd op een nummer dat Van Dik Hout opdroeg aan de overleden drummer Oscar Kraal. Ook hij stierf aan de gevolgen van kanker.