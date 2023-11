Harry en Meghan zoeken toenadering, maar koning Charles is onverbiddelijk: niet welkom op Kerst

Prins Harry (39) en zijn vrouw Meghan Markle (42) zouden volgens insiders maar wat graag ingaan op een eventuele uitnodiging om Kerst te vieren met koning Charles en de rest van de koninklijke familie, maar het duo is niet welkom. “Het is niet realistisch om eerst de koninklijke familie te verafschuwen om dan toch naar het kerstfeest te komen”, wordt gezegd.

De hertog van Sussex heeft zijn vader dinsdag gesproken op zijn 75ste verjaardag. Na alle negatieve verhalen over zijn oude nest lijkt hij nu weer met hangende pootjes terug te willen keren in de schoot van de Britse koninklijke familie. Maar dat 'plotselinge liefdesbombardement is bizar', beweert een insider aan The Daily Mail.

“Het is vreemd om zich zo slecht te gedragen, eerst excuses en een bekentenis van ‘schuld’ te eisen van de familie om nu te suggereren dat ze gewoon weer naar binnen zullen komen en het verleden achter zich zullen laten.”

Harry en Meghan zouden de afgelopen zomers zowel door koningin Elizabeth als door koning Charles telkens zijn uitgenodigd op Balmoral Castle, maar dit hebben ze naar verluidt al vijf jaar afgeslagen. “Het is dan ook niet realistisch om eerst te klagen over hoe afschuwelijk het is om lid te zijn van de koninklijke familie en dan toch naar het kerstfeest te komen.”

“Normaal gesproken zijn de kerstplannen al vastgelegd. Sandringham is niet bijzonder groot en er is geen plaats voor de hele familie”, sluit de bron uiteindelijk af. “Het zou verrassend zijn als Meghan en Harry nog een uitnodiging zouden krijgen. Maar alles kan gebeuren”, besluit de anonieme bron.