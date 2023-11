Gerard Joling houdt vast aan belofte om te emigreren

Gerard Joling lijkt vast te houden aan zijn belofte om te emigreren als GroenLinks-PvdA woensdag de grootste wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen. De zanger herhaalde dinsdag in de RTL 4-talkshow Beau zijn eerdere uitspraak. "Dat gaat ook gebeuren!", zei hij volhardend. Joling zei daarna dat hij er niet aan moet denken dat er een links kabinet komt, met name omdat hij dan waarschijnlijk meer belasting zal moeten betalen. "En dan kun je zeggen: 'moet je daar nu over zeiken, die artiesten hebben toch genoeg?' Natuurlijk heb ik genoeg. Maar als het naar 60 procent gaat... Jongens, dat kan toch niet?" Joling noemde GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans vervolgens "krankzinnig". De zanger vertelde vorige week voor het eerst in Beau dat hij in het buitenland zou gaan wonen als Timmermans in het torentje belandt. Zijn woorden werden vervolgens op de hak genomen in het satirische programma Even Tot Hier op NPO 1. Cabaretiers Jeroen Woe en Niels van der Laan riepen kiezers daarin op Joling door middel van hun stem woensdag te houden aan zijn belofte.