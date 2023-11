Royce de Vries: schrijven over vader werkte therapeutisch

Het schrijven over zijn vader Peter R. de Vries en de periode na zijn overlijden werkte voor Royce de Vries "therapeutisch". Nu zijn het dagboek van Royce en het logboek van zijn vader gebundeld in het boek Ik beloof je dat ik honderd word. "Het voelt nog heel vreemd dat het er nu echt is, maar het is ook een enorme opluchting", vertelt Royce aan het ANP. Vanaf vrijdag ligt het boek in de winkels.

Net als zijn vader is Royce een schrijver. Peter liet altijd briefjes achter, hield een logboek bij en schreef brieven. "Mijn vader was een goede spreker, maar hij kon zich nog beter uitdrukken op papier. Hij kon lieve dingen zeggen, maar hij kon het nog beter op schrift", vertelt Royce. "Dat schrijven fijn is, heb ik echt van hem overgenomen." Peter gaf hem en zijn zus Kelly dan ook altijd dingen mee om op te schrijven. "'Wat je opschrijft, beklijft, dat is voor de eeuwigheid" zei hij ooit tegen mijn zus. Dat geldt voor dit boek ook, denk ik."

Twee jaar lang schreef Royce zijn verhaal op. Onder meer de band met zijn vader, Peters rol als opa en Peters band met zijn ex-vrouw Jacqueline komen daarin naar voren. In eerste instantie alleen voor zichzelf, voor zijn kinderen en misschien voor een klein gezelschap. "Vanaf begin dit jaar begon ik te denken: misschien wil ik het wel uitgeven", vertelt hij. "Ik wilde mensen laten zien hoe hij de kroongetuige bijstond en zijn werk deed, maar ook wat voor familieman hij was."

Nu het boek eindelijk in de winkels ligt, is Royce vooral opgelucht. "Het is een hele ontlading, want ik ben er heel discreet over geweest", vertelt Royce, die pas donderdagavond het bestaan van het boek bekendmaakte. "Ik wilde het niet aan de grote klok hangen, ik wil het zonder druk van buitenaf schrijven." Naast het familieverhaal dat Royce wil brengen, ziet hij ook het maatschappelijke belang van het boek zeker in. "Het logboek van mijn vader kleurt in wat de conclusies van het OM zijn. Dat gaan mensen lezen."