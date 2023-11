Nasrdin Dchar: zwarte dag, extreemrechtse partij heeft gewonnen

Nasrdin Dchar noemt het "een verdrietige, treurige, pijnlijke, zwarte dag dat een extreemrechtse partij heeft gewonnen" bij de verkiezingen. De acteur zei dit vrijdag in het NPO Radio 1-programma Nooit Meer Slapen. "Het voelt als een nachtmerrie waar ik wakker uit moet worden. Ik vind het echt verschrikkelijk." Dchar snapt dat veel kiezers de oude politiek zat zijn en zich zorgen maken over veel grote onderwerpen. "Ik ben het ook zat, we zijn het allemaal zat", stelt de acteur. "Maar dan ga je toch niet stemmen op een partij die mensen uitsluit? Ik heb donderdag zo veel berichten op socials gehad van mensen die zeggen: ik heb PVV gestemd, maar ik ben geen racist. Nee, maar je hebt wel op een racist gestemd. En niemand benoemt het. We hebben iets genormaliseerd dat never nooit genormaliseerd had mogen worden." De Gouden Kalf-winnaar was geschokt toen zijn kinderen hem eerder deze week vroegen of ze "weg moesten". Zijn dochter van 9 en zijn zoon van 7 stelden de vragen na een item in het NOS Jeugdjournaal over de standpunten van de PVV. "Ze hadden het over die stomme meneer die korans en moskeeën wil verbieden", vertelt Dchar geëmotioneerd. "Ik was me daar totaal niet van bewust, maar ze waren er helemaal van op de hoogte. Wat vertel je dan tegen je kinderen? Dat de politiek leider van de grootste partij daar inderdaad voor staat? Dat dit letterlijk in zijn programma staat? Hoe nuanceer je dat? Dit is de harde realiteit." Alleen maar nee Ergens zegt "de activist in mij" dat Wilders het nu maar moet gaan laten zien, voegt de acteur daaraan toe: "Laat maar zien wat je voor elkaar krijgt, met je 'hoop'. Er is niets hoop aan zijn partij. Het is alleen maar: nee tegen klimaat, een streep door de NPO, een streep door de culturele sector. Allemaal onderbuik. En niets van zijn ideeën is doorberekend." En de meeste stemmers weten ook niet waar de partij eigenlijk voor staat, merkt Dchar. "Mensen hebben geen idee. 'Hij vindt dat de zorg anders moet!' Ja, dat vinden we allemaal." Dchar presenteerde eerder deze week zijn biografie. Hierin vertelt de acteur dat hij al twintig jaar moet vechten tegen alle vooroordelen die er bestaan over Nederlanders met Marokkaanse wortels.