Jeroen Pauw: ‘ik ben geen racist’

Wetenschapper Nadia Bouras meldde deze week op X dan een van de eerste ernstige ervaringen met racisme met Jeroen Pauw was.

Volgens Bouras heeft Pauw haar in het jaar 2008 racistisch bejegend. “Mijn allereerste mediaoptreden (in debat met Halbe Zijlstra over integratie 🙄) was in 2008 bij Pauw & Witteman. Een minuut voor de live-uitzending vroeg Jeroen aan mij: ‘Ben je op de fiets gekomen of heb je als Marokkaan nog geen fietsdiploma gehaald?’ Eerste kennismaking ooit.”

Pauw ontkent uiteraard dat hij een racist is.

“Zo zeg, Nadia Bouras, dit is toch best kwaadaardig. Waarom verzin je zoiets?”

Nadia beweert dat ze niet liegt. “Waarom zou ik dat verzinnen? Het is echt gebeurd. We waren er allebei bij. Misschien ben je het vergeten? Je bedoelde het vast lollig, maar ik kon er niet om lachen.”

Pauw ligt onder vuur omdat hij achter het SBS-debat zat dat Wilders PVV mede aan de verkiezingsoverwinning hielp