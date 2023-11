André Hazes na comeback-concert in Ahoy: het maakte indruk

Zijn eerste grote solo-optreden in jaren heeft indruk gemaakt op André Hazes. Dat vertelde de zanger zaterdagavond in Shownieuws direct na afloop van zijn show in Ahoy Rotterdam. Het was de eerste keer dat Hazes in zijn eentje optrad sinds hij in 2021 door een burn-out stopte met optreden. "Ik ben goed tekeer gegaan!", lacht Hazes vanuit Ahoy in de live-verbinding met Shownieuws op SBS6. "Ik heb hier drie of vier jaar naar uitgekeken. Dit is de zaal waar ik het allemaal voor doe", zei hij. Het optreden zelf omschrijft hij als "niet normaal". "Ik heb altijd een grote mond, maar toen ik hier op het podium stond, maakte het echt wel indruk. Ik had allemaal grappen voorbereid, maar stond gewoon met een bek vol tanden!" Vooraf gingen er geruchten dat Hazes vanavond zijn vriendin Monique Westenberg ten huwelijk zou vragen. Hoewel Westenberg en hun zoontje André junior op de eerste rij zaten, is er geen huwelijksaanzoek geweest, zei Hazes. "Nee, nee, nog niet. Ik zou het graag willen en ik weet zij ook, maar dit was mijn eerste grote ding. Volgend jaar ga ik weer die leeuwenkooi in en als ik dan nog steeds zo sterk sta, is het het allereerste dat ik doe." Het optreden in Ahoy is voorlopig het enige grote optreden van de zanger. Volgend jaar staan er behalve de concertreeks Holland Zingt Hazes alleen wat "losse optredens" gepland. "Het lijkt me lekker om nu even een stapje terug te doen. Even uit de media in de luwte lekker wat shows doen. En ik hoop volgend jaar weer in Ahoy te staan."