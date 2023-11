Weer kritische biografie over Britse royals: “Kate zag meteen een rivaal in Meghan”

De Britse koninklijke familie blijft een dankbaar onderwerp voor royalty-auteurs. Omid Scobie komt nu met Endgame, waarin hij hard uithaalt naar prins William en zijn vader koning Charles. De auteur zou overigens een rechtstreeks lijntje hebben met Meghan Markle.

Scobie stelt onder meer dat prins William informatie naar de pers lekte. “Hij zorgde ervoor dat Harry en Meghan negatief in beeld kwamen, zodat hij er beter uit zou komen”, schrijft hij. En ook: “De communicatie tussen Harry en William is intussen compleet weggevallen. Harry en Meghan hebben kerstcadeautjes gestuurd naar Williams drie kinderen, ze kregen zelfs geen sms’je terug.”

Kate en Meghan zouden al vier jaar geen woord met elkaar hebben gewisseld. “Kate heeft meer tijd gespendeerd door over Meghan te praten, dan dat ze daadwerkelijk tijd met haar heeft doorgebracht”, schrijft Omid. “Kate zag meteen een rivaal in Meghan en heeft haar nooit graag gemogen, want vanaf het moment dat Meghan met Harry trouwde, was zij de ster van de show. Ze huivert telkens als ze Meghans naam hoort.”

That fool

Na de Netflix-documentaire waarin prins Harry zijn familie onder meer racistisch noemt, was voor koning Charles de maat vol. “That fool”, zou hij hebben uitgeroepen. “Het was een keerpunt voor de koninklijke familie”, vertelt een anonieme paleismedewerker tegen Scobie. “Iedereen was er niet goed van. Charles ging van een compleet stilzwijgen over zijn zoon, naar het openlijk bekritiseren van ‘die idioot’.”

Scobie hekelt ook de Britse koning, die hij ‘enorm verwend’ noemt. “Hij wil peperdure lakens, zelfs wanneer hij op reis gaat, en heeft iemand nodig om zijn veters voor hem te strikken. Zelfs zijn eigen zoon, William, vindt hem geen competente leider. Hij ziet Charles als een ‘overdrachtskoning’, die de weg vrijmaakt voor zijn eigen regeerperiode. Het was trouwens William die Charles destijds onder druk zette om Andrew uit de monarchie te gooien, na beschuldigingen van verkrachting. Charles had daar veel moeite mee, en heeft er net als de Queen vele nachten van wakker gelegen.”