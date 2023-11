Ernst Daniël Smid ziet fysieke gebreken weer toenemen

De kans dat Ernst Daniël Smid nog terugkeert op het podium lijkt steeds kleiner te worden. De gezondheid van de 70-jarige zanger loopt langzaam weer terug, laat hij weten aan De Telegraaf. "Het gaat niet zo goed, de fysieke gebreken nemen toe", zegt Smid, die lijdt aan de ziekte van Parkinson. "Vooral met lopen heb ik moeite. Toch probeer ik optimistisch te blijven." Smid had na een succesvolle hersenoperatie zijn zinnen gezet op twee comebackconcerten in AFAS Live maar die moest hij eerder dit jaar annuleren omdat hij "er nog niet klaar voor" was. Een nieuwe datum is er nog niet. "Natuurlijk had ik daar dolgraag opgetreden, maar ik merk dat het allemaal, langzaam, minder wordt", stelt Smid. "Van mijn fysiotherapeut moet ik zoveel mogelijk 'trainen' om spierkracht in mijn benen te houden. Ik probeer overdag een rondje te wandelen om mijn appartementencomplex, maar dat gaat niet soepel meer."