Rechtbank oordeelt in zaak tussen Peter Gillis en Nicol Kremers

De rechtbank in Utrecht doet donderdag uitspraak in het kort geding dat Peter Gillis heeft aangespannen tegen zijn ex-partner Nicol Kremers. De Massa is Kassa-ster is van mening dat Kremers zich niet heeft gehouden aan een geheimhoudingsplicht in een vaststellingsovereenkomst. Kremers beweerde drie weken geleden, tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, dat zij de overeenkomst onder dwang heeft getekend. Dat spreekt de vakantieparkenhouder op zijn beurt weer tegen. Gillis eist dat Kremers zich niet meer in de media uitlaat over de relatie die de twee jarenlang hadden. Ook waren de ex-partners samen te zien in de realityshow Massa is Kassa, die draait om Gillis en zijn familie. Gillis eist ook dat hij inzage krijgt in het boek dat Kremers schrijft, waarin ook haar relatie met hem besproken zou worden. De tv-ster wil zeker weten dat in het boek geen verhalen staan waarmee Kremers de geheimhoudingsplicht zou overtreden. Anderhalve week geleden maakte Kremers bekend dat ze de publicatie van haar boek uitstelt. Reden daarvoor was dat het niet goed met haar ging nadat ze Gillis opnieuw onder ogen was gekomen in de rechtbank in Utrecht.