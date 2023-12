Gaan bekende mannen vaker vreemd?

Er is geen onderzoek gedaan naar overspel onder bekende Nederlanders, maar wie de roddelbladen of juicekanalen volgt, krijgt de indruk dat ‘monogamie’ maar bij weinig sterren in het woordenboek staat. En dat zou heel goed kunnen wijzen op meer overspel dan bij 'gewone' mannen. Want beroemdheid zorgt voor aantrekkelijkheid. En wie vaker de 'kans' krijgt overspel te plegen zal het (gemiddeld) ook vaker doen.

Er zijn een aantal redenen waarom dit zou kunnen zijn. Ten eerste hebben bekende mannen vaak meer mogelijkheden om vreemd te gaan. Ze hebben toegang tot meer vrouwen, en ze worden vaak benaderd door vrouwen die geïnteresseerd zijn in een seksuele relatie. Ten tweede kunnen bekende mannen zich onaantastbaar voelen. Ze denken misschien dat ze geen gevolgen zullen ondervinden als ze vreemdgaan. Ten slotte kunnen bekende mannen stress ervaren die hen ertoe aanzet vreemd te gaan. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze iets missen, of dat ze niet gelukkig zijn in hun relatie.

Er zijn studies die suggereren dat beroemde mensen meer overspel plegen dan niet-beroemde mensen. Een onderzoek van de Engelse overspelsite IllicitEncounters suggereert dat intelligente mensen vaker geneigd zijn om overspel te plegen dan mensen die niet zo slim zijn. De site beweert dat slimme mensen vaak succesvoller en dus ook aantrekkelijker zijn. En aantrekkelijke mensen komen regelmatiger in de verleiding.

Wie vaker in de verleiding komt, zal ook vaker voor de bijl gaan, is de gedachte. Daarnaast zijn slimme mensen betere probleemoplossers, wat ook handig is als je een buitenechtelijke verhouding begint. Er zijn echter ook andere factoren die een rol kunnen spelen bij het plegen van overspel, zoals persoonlijkheidskenmerken, culturele normen en waarden, en de kwaliteit van de relatie.